Taranto, Fondazione del Mediterraneo per lo sport: domani la costituzione ufficiale

Presentato il logo che unisce eleganza istituzionale e identità culturale: una figura ispirata all’Atleta di Taranto, simbolo della classicità e dell’eccellenza greca, accompagnata da uno stile grafico sobrio e moderno

Sarà costituita domani, alle ore 12.00, presso lo Studio del Notaio Monti a Taranto, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, ente senza scopo di lucro nato per sostenere lo sport e i suoi valori, con particolare attenzione al rilancio delle discipline in difficoltà e al ruolo sociale delle attività sportive.

In occasione della costituzione, viene oggi presentato ufficialmente il logo della Fondazione, che unisce eleganza istituzionale e identità culturale: una figura ispirata all’Atleta di Taranto, simbolo della classicità e dell’eccellenza greca, accompagnata da uno stile grafico sobrio e moderno, nei toni profondi del Mediterraneo.

La Fondazione si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la promozione dello sport come strumento di crescita, inclusione, formazione e benessere, con uno sguardo attento alle nuove generazioni, alle realtà locali e alle sfide educative del nostro tempo.