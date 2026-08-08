Taranto, fuochi d’artificio per strada: arrestato dopo i video sui social

Denunciato un 43enne presunto responsabile del reato di accensioni ed esplosioni pericolose

Una batteria di fuochi d’artificio accesa in piena strada, tra auto in transito e potenziali rischi per la sicurezza pubblica. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Taranto, dove i Carabinieri della Stazione Taranto Principale, al termine di un’attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne, presunto responsabile del reato di accensioni ed esplosioni pericolose.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe collocato una batteria di fuochi pirotecnici direttamente sulla carreggiata, dandole fuoco per celebrare la conclusione degli obblighi connessi all’affidamento ai servizi sociali della propria compagna. Lo spettacolo pirotecnico, durato alcuni minuti, si sarebbe svolto mentre diversi veicoli percorrevano la strada, creando una situazione di concreto pericolo per la circolazione e per l’incolumità degli utenti.

Determinanti per l’esito delle indagini sono risultate le immagini dell’episodio, registrate dagli stessi presenti e successivamente diffuse sui social network. I Carabinieri così sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a identificare il presunto autore della condotta.