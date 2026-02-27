Taranto, Giochi del Mediterraneo: il 2 marzo nuovo sopralluogo di Adobi

Bitetti: “Non ci sono problemi sui cronoprogrammi di tutti gli impianti sportivi che riguardano la città”

“I cantieri stanno andando avanti, abbiamo l’attenzione del governo, il ministro Abodi sta partecipando attivamente ai sopralluoghi e tornerà a Taranto il 2 marzo per fare un altro punto.

Non ci sono al momento dubbi, non ci sono problemi sui cronoprogrammi di tutti gli impianti sportivi che riguardano la città, su quelli fuori città non posso esprimermi.

Ma anche lì ho rassicurazioni dal commissario Ferrarese che tutto procede per il meglio”. Lo ha detto a Bari il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, a margine di un evento dedicato ai Giochi del Mediterraneo al Btm, il salone internazionale del turismo in corso alla Fiera del Levante. “Stiamo lavorando in stretto contatto con il comitato dei Giochi – ha aggiunto – ci stiamo occupando di vari aspetti, dai collegamenti alla sicurezza. Stiamo dedicando particolare attenzione al decoro di alcune piazze storiche della città e del lungomare, abbiamo stanziato le risorse necessarie per potenziare il nucleo di polizia locale dedicato alla sicurezza e alla viabilità, stiamo facendo tutto il possibile affinché la città sia pronta”. Bitetti ha spiegato che “stiamo interloquendo con i ristoratori e con le strutture ricettive affinché ci sia maggiore attenzione per l’arrivo di turisti, in particolare nei confronti della diversità delle religioni e delle culture”. “Stiamo guardando alla città di Taranto come una città che può raccontarsi diversamente – ha concluso -. Vogliamo utilizzare il patrimonio sportivo che rimarrà per la città, perché il turismo sportivo può far scaturire una diversa economia per il territorio”. (Ansa)