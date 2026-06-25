Taranto, Giochi del Mediterraneo: il comune limita cantieri e occupazioni

La Giunta ha approvato il piano per ridurre interferenze durante l’evento

La giunta comunale di Taranto ha approvato un atto di indirizzo finalizzato alla sospensione, limitazione e gestione delle attività, dei cantieri e delle occupazioni di suolo pubblico potenzialmente interferenti con lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre prossimi. Il provvedimento punta a garantire condizioni ottimali di sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante la manifestazione, assicurando la piena fruibilità degli spazi pubblici e il regolare svolgimento degli appuntamenti sportivi, istituzionali e culturali collegati ai Giochi. Nel periodo interessato, tutte le Direzioni comunali saranno chiamate a monitorare le attività in corso e quelle programmate, valutandone il livello di impatto e disponendo, quando necessario, sospensioni, differimenti o rimodulazioni degli interventi, in base a quanto previsto dal Dlgs 36/2023. Resteranno garantiti gli interventi urgenti e indifferibili legati alla tutela della pubblica incolumità, alla sicurezza urbana, alla protezione civile, all’igiene e sanità pubblica, al ripristino dei servizi essenziali e all’eliminazione di situazioni di pericolo.

Confermati anche gli interventi strategici soggetti a specifici vincoli di rendicontazione. “Questo provvedimento – dichiara il vicesindaco Mattia Giorno – nasce dalla volontà di ridurre al minimo i disagi per i cittadini in un periodo così importante per Taranto.

I Giochi del Mediterraneo rappresentano un’occasione straordinaria per la nostra città: il nostro obiettivo è renderla sempre più vivibile, ordinata e accogliente”. “Vogliamo rispondere concretamente alle esigenze dei tarantini e di chi visiterà Taranto – aggiunge Giorno – attraverso una gestione attenta e responsabile delle attività, senza fermare la città ma coordinandola al meglio per vivere pienamente questo grande evento (Ansa)