Taranto si prepara ai Giochi del Mediterraneo: summit su accoglienza e ricettività

L’amministrazione comunale pianifica l’accoglienza di oltre 150.000 visitatori per l’evento sportivo

La città si mobilita per essere all’altezza della sfida dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ieri pomeriggio, presso la Direzione Sviluppo Economico del Comune, si è tenuto un importante vertice tra amministrazione comunale, Comitato organizzatore e operatori del settore turistico-ricettivo per pianificare l’accoglienza dei visitatori attesi per il grande evento sportivo.

All’incontro, coordinato dal vicesindaco Gianni Azzaro e dall’assessore Angelica Lussoso, ha partecipato il direttore generale del Comitato organizzatore Carlo Molfetta, che ha illustrato le prime proiezioni sui flussi turistici: si prevedono tra 150mila e 200mila presenze nelle due settimane di gare, con un picco durante la cerimonia inaugurale.

“Abbiamo bisogno di mappare con precisione la capacità ricettiva del territorio”, ha sottolineato Molfetta, evidenziando anche l’esigenza immediata di sistemazioni per lo staff del Comitato, che opererà in città già dal prossimo mese. Gli operatori del settore hanno garantito massima collaborazione, impegnandosi a fornire entro dieci giorni un quadro dettagliato delle strutture disponibili. Hanno inoltre annunciato l’applicazione di tariffe uniformi per categoria durante l’evento.

L’amministrazione comunale sta lavorando anche sul fronte della mobilità e dei parcheggi. Tra le soluzioni allo studio, l’utilizzo dell’ex Stazione Torpediniere come area di sosta e il potenziamento del trasporto pubblico locale durante la manifestazione. Per Taranto, nominata “Città Europea dello Sport 2024”, i Giochi rappresentano un’opportunità cruciale per consolidare la propria dimensione internazionale. Il prossimo aggiornamento tra le parti è previsto per maggio, quando verranno definiti ulteriori dettagli organizzativi.