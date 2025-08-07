Taranto, giovane si ribalta con l’auto alle porte della città

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni sembrerebbe che un uomo di 25 anni abbia colpito lo spartitraffico centrale finendo per ribaltarsi su se stesso. Nel sinistro non sarebbe so stati coinvolti altri mezzi, Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.