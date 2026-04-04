Taranto, i tre tocchi chiudono i riti della Settimana Santa

Alle ore 8:32 di questa mattina, Sabato Santo, nel silenzio di Piazza Carmine, i “tre tocchi” del troccolante hanno segnato la conclusione della Processione dei Misteri

Al termine della lunga processione iniziata il Venerdì Santo, durata più di 15 ore, e proseguita per tutta la notte, il troccolante ha bussato per tre volte al portone chiuso della Chiesa del Carmine. Un gesto semplice ma carico di significato, che nella tradizione tarantina sancisce ufficialmente la fine del pellegrinaggio e la chiusura dei riti della Settimana Santa.

Subito dopo i tre colpi è partito un lungo applauso da parte delle tante persone presenti, raccolte fin dalle prime ore del mattino davanti alla chiesa del Carmine. Una partecipazione ampia e costante ha accompagnato l’intero percorso della processione, confermando ancora una volta il forte legame tra la città e i suoi riti.

La processione farà ora rientro chiudendo così una notte di fede e appartenenza.