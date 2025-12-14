Taranto, incendio in un deposito di spedizioni: distrutti circa 25 furgoni

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i Carabinieri del Comando provinciale di Taranto, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine e la natura del rogo

Un vasto incendio è divampato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre all’interno del deposito mezzi di un’azienda di spedizioni, lungo la strada provinciale che collega la città ionica a Statte.

Le fiamme hanno coinvolto numerosi furgoni parcheggiati nell’area, causando ingenti danni. Secondo le prime informazioni, sarebbero circa 25 i mezzi interessati dal rogo, alcuni dei quali completamente distrutti, ma la quantificazione ufficiale dei danni è ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i Carabinieri del Comando provinciale di Taranto, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine e la natura dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e le cause sono ancora in fase di verifica.