Taranto, incidente stradale sul Ponte Punta Penna

Tamponamento a catena, coinvolte tre auto

Secondo le prime ricostruzioni una Volkswagen, un Fiat Fiorino Professional e un’Audi sono rimaste coinvolte pochi minuti fa, in un violento tamponamento a catena sul Ponte Punta Penna. Sembrerebbe che nell’ impatto siano rimaste ferite sei persone. Tempestivo l’ intervento del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute la Polizia locale, i Carabinieri e la Protezione Civile per gestire la viabilità del tratto di strada coinvolto e accertare la dinamica dell’ accaduto.

Notizia in aggiornamento

