Taranto, inseguimento e incidente in città: arrestati due giovani

La corsa si è conclusa nella borgata di Talsano dove il mezzo è uscito di strada dopo una rotatoria

Un rocambolesco inseguimento per le vie di Taranto, concluso con un incidente stradale e un tentativo di fuga tra i corridoi di una scuola, ha portato all’arresto di due giovani tarantini, di 20 e 19 anni, da parte della polizia.

I due sono ritenuti responsabili di ricettazione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando una pattuglia della squadra volante ha intercettato una Jeep Renegade nel centro cittadino, risultata rubata pochi giorni prima in un comune della provincia.

Il conducente, già noto per reati contro il patrimonio, ha ignorato l’alt e ha dato il via a una fuga a folle velocità. Ne è nato un inseguimento con manovre spericolate che hanno messo a rischio pedoni e automobilisti. La corsa si è conclusa nella borgata di Talsano dove il mezzo è uscito di strada dopo una rotatoria.

Il passeggero, fuggito a piedi, ha cercato rifugio all’interno di un edificio scolastico. Raggiunto dagli agenti, ha tentato una violenta resistenza prima di essere bloccato. Il conducente, ormai braccato dagli investigatori, si è presentato qualche ora dopo in questura accompagnato dal suo avvocato. (Ansa)