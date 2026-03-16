Taranto investe nel futuro dei giovani e delle famiglie: candidati due progetti al Just Transition Fund

Il Comune di Taranto rafforza la propria strategia di sviluppo sociale e inclusione candidando due importanti progetti al PN Just Transition Fund Italia 2021-2027, il programma europeo dedicato ai territori impegnati nei processi di transizione economica e industriale per 1,8 milioni di euro

La Giunta comunale ha approvato la candidatura di due interventi nell’ambito della Priorità 2 – Azione 2.8 dedicata alle infrastrutture sociali, con l’obiettivo di potenziare i servizi educativi e di welfare territoriale e rispondere in maniera concreta ai nuovi bisogni sociali emergenti della città.

Il primo intervento riguarda la realizzazione del Centro Aperto Polivalente per Minori “La Fabbrica del Futuro”, attraverso la riqualificazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. La struttura sarà destinata a minori e adolescenti tra i 6 e i 18 anni e potrà accogliere fino a 50 utenti, diventando un presidio educativo stabile per il quartiere e per l’intera area sud della città.

Il secondo progetto candidato riguarda Città Vecchia ed è forse quello con la portata più innovativa. Si tratta di un intervento sperimentale, pensato alla luce dei nuovi bisogni sociali emergenti che stanno interessando le comunità urbane più fragili. L’intervento prevede la realizzazione di uno spazio multifunzionale dedicato ai minori e alle famiglie del quartiere.

“Questi progetti rappresentano una visione precisa della città che vogliamo costruire – dice l’Assessora ai Servizi Sociali Sabrina Lincesso – Investire nei servizi educativi e nei luoghi di comunità significa prevenire il disagio e creare opportunità per i nostri ragazzi”.