Taranto, l’ ASL organizza l’ open day per la salute mentale

L’ appuntamento il 10 ottobre per sensibilizzare sul tema

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra ogni anno il 10 ottobre, il Dipartimento Salute Mentale di ASL Taranto ha organizzato il 2° Open day nella sede dell’ ex Ospedale Vecchio, in Via SS. Crocifisso,

Il World Health Mental Day, celebrato in tutto il mondo nasce nel 1992 come evento di sensibilizzazione sui temi della salute mentale ed è promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Venerdì prossimo si svolgerà un’ intera giornata dedicata alla sensibilizzazione e all’approfondimento, resa possibile anche grazie al coinvolgimento di associazioni socio-sanitarie e culturali e stakeholders, ma anche operatori del settore. Saranno numerose -riporta la nota- le occasioni di confronto con l’obiettivo di ascoltare bisogni e programmare nuove collaborazioni ma anche impegnarsi, tutti insieme, nella sfida evolutiva di superamento dello stigma e collaborazione tra realtà territoriali.

“Questa giornata riveste un’importanza fondamentale per la salute mentale – ha dichiarato il Commissario Straordinario Vito Gregorio Colacicco – poiché solo facendo rete tra istituzioni, realtà associative, operatori, volontari e cittadini “comuni” si può comprendere meglio la malattia mentale e superare lo stigma che spesso questa porta con sé. La cura non può prescindere dalla conoscenza e dalla relazione, ed è proprio questo che promuoviamo giornate come questa, aperte a tutti”.

L’iniziativa prevede un ricco programma di attività: la mattina, alle ore 9:30, un primo momento di confronto aperto a tutti, poi (alle 10:30) una tavola rotonda sul tema salute mentale e (alle 12) il collegamento con il Collegio Nazionale Dipartimenti Salute Mentale, nel pomeriggio, invece, spazio a performance e laboratori destinati a piccoli e adulti.

Alle ore 15 si continuerà al “Caffè in Famiglia”; a seguire, alle 15:30, la performance teatrale “Io sono un bambino” a cura del Teatro del Mare; alle 16:15, via ai Laboratori, uno di scrittura con adolescenti “Le parole che non ti ho detto” rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni e l’altro “Il casco dei sogni” dedicato ai bambini tra i 6 e i 9 anni. Infine spazio alla musica, alle 17:15 con il concerto Blu e alle 18:15 il concerto Dissonanze – Psichiatric band. La giornata terminerà poco dopo le 19.

A sostenere l’evento anche il Comune di Taranto, che per l’occasione colorerà di verde, il colore associato alla giornata, il Palazzo di Città.

La partecipazione alla giornata è libera e gratuita .