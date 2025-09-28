Taranto, la maggioranza di centrosinistra prende posizione sulla nave Seasalvia”

“Chiediamo al Governo di fare chiarezza sulle destinazioni e alle aziende che operano sul nostro territorio, Eni in primis, di assumersi la responsabilità di non prestarsi a forniture che trasformano la città in un corridoio di guerra”

“Dopo il blocco della petroliera Seasalvia il 25 settembre, anche il 26 sera e nella serata di ieri lavoratori e cittadini sono tornati davanti alle banchine per fermare il rifornimento di greggio destinato all’aviazione militare israeliana. È inaccettabile che il nostro porto e gli impianti industriali del territorio, a partire da Eni, siano coinvolti in operazioni che alimentano conflitti armati.” Così in una nota la maggioranza di centrosinistra al Comune di Taranto.

“La comunità di Taranto, già gravata da decenni di sacrifici ambientali, non può essere associata a traffici che colpiscono civili e violano il diritto umanitario. Chiediamo al Governo di fare chiarezza sulle destinazioni e alle aziende che operano sul nostro territorio, Eni in primis, di assumersi la responsabilità di non prestarsi a forniture che trasformano Taranto in un corridoio di guerra.

Il porto e il polo industriale di Taranto devono servire la pace, il lavoro dignitoso e la transizione ecologica, non i bombardamenti. – Concludono – La nostra città rifiuta ogni complicità.