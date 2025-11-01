sabato 1 Novembre 25
Taranto, Legrottaglie: “Un Sud relegato sempre più a Sud del mondo”

Ex Ilva, dichiarazioni di ADI in AS sull’ infortunio del 29 ottobre

Acciaierie d’Italia smentisce la ricostruzione riportata dai media Attraverso un Comunicato, Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria,  smentisce la ricostruzione che i media hanno riportato in...
Taranto, 21enne arrestata per spaccio

La polizia di Stato ha rinvenuto 30 dosi preconfezionate di ketamina La Polizia di Stato ha arrestato una giovanissima tarantina di 21 anni ritenuta presunta...
Taranto, incontro tra Usb e Sanitaservice

"Necessità di avviare una fase di studio e ascolto rivolta a tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolte, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni, criticità...
