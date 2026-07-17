Taranto, malore alla guida, perde il controllo dell’auto: carambola e coinvolge  5 veicoli

Secondo le prime ricostruzioni, un conducente avrebbe accusato un malore improvviso perdendo il controllo del mezzo. Traffico in tilt nella zona

Violento incidente stradale questa mattina in viale Virgilio, in direzione via Umbria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un automobilista avrebbe accusato un improvviso malore mentre era alla guida, perdendo il controllo del veicolo e andando a urtare un altro mezzo. L’impatto avrebbe innescato una carambola che ha coinvolto complessivamente cinque veicoli.

Per il conducente colpito dal malore non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto a seguito di un arresto cardiaco nonostante i tentativi di soccorso. Il conducente dell’altro mezzo coinvolto nello scontro è stato invece assistito dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, e successivamente trasferito in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, sezione Infortunistica, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione lungo viale Virgilio.