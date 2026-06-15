Taranto, Medimex: “Opportunità per Taranto”

Decaro: “Sport e musica possono aiutare Taranto a farsi conoscere nel resto del mondo

“La musica è un modo per noi per fare comunità e per stare insieme, anche per farci conoscere.

Se questi concerti internazionali e questo festival rendono attrattiva questa città, noi siamo contenti”.

È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, durante la presentazione del Medimex 2026, la manifestazione che dal 17 al 21 giugno porterà a Taranto grandi nomi della scena musicale internazionale. “Per noi il Medimex – ha aggiunto – è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, un luogo dove facciamo stare insieme gruppi internazionali famosi in tutto il mondo, giovani musicisti, operatori del settore e appassionati”. Un modello che, secondo il presidente, ha consentito negli anni di “creare contaminazioni tra linguaggi e discipline diverse, dall’arte alle arti visive, fino ai libri, ai dibattiti e agli incontri culturali”.

Infine, il riferimento ai Giochi del Mediterraneo: “Sport e musica possono aiutare Taranto a farsi conoscere nel resto del mondo. Abbiamo due grandi occasioni internazionali e il nostro impegno è fare in modo che producano sviluppo socio-economico per la comunità anche negli anni a venire”.

Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha definito il Medimex “un appuntamento internazionale” capace di attrarre pubblico dall’estero e di rafforzare l’immagine della città. Per l’assessora regionale al Turismo, Graziamaria Starace, musica, sport e cultura rappresentano strumenti strategici per la destagionalizzazione. “I dati turistici – ha affermato – sono positivi sia per la Puglia sia per Taranto e provincia. Dobbiamo continuare a puntare sulle tradizioni e sul patrimonio culturale per avere turismo tutto l’anno”. Il coordinatore artistico Cesare Veronico ha ricordato che “il Medimex è uno spazio di confronto e riflessione sul nostro tempo” e non soltanto una rassegna di concerti. ( Ansa)