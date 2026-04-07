Taranto, Medimex26: iniziata la prevendita per i concerti

Prima serata sabato 20 giugno, Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live (prima data del tour estivo europeo – esclusiva Centro Sud Italia)

A partire dalle ore 12.00 di martedì 7 aprile – fanno sapere nella nota – sono in prevendita,nei circuiti Vivaticket e TicktOne, i biglietti per le singole serate di concerti del Medimex 26: sabato 20 giugno Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live (prima data del tour estivo europeo – esclusiva Centro Sud Italia) e Agents of Time e domenica 21 giugno NYC Redux Band playing the music of Ramones (anteprima mondiale, produzione originale del Medimex a cura di Marc Urselli), Slowdive (unica data italiana) e Suede (unica data estiva italiana).

Medimex, International Festival & Music Conference è promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 nel quadro dell’accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia Sezione Turismo, evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.