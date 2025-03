Taranto, nasce la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport

Il Commissario Ferrarese: “Guardiamo al futuro con l’obiettivo di replicare questo modello in ogni provincia pugliese, creando una rete regionale capace di valorizzare le energie locali e promuovendo lo sviluppo sportivo e la cultura dello sport”

Inizia a prendere forma la Fondazione del Mediterraneo per lo sport, che sarà costituita la prossima settimana. L’obiettivo è quello di sostenere concretamente lo sport di base e agonistico, in un territorio ricco di passione ma oggi segnato da profonde difficoltà.

“L’idea prende forma dalla consapevolezza che discipline come il calcio e il basket, due pilastri storici dello sport tarantino, stanno attraversando una grave crisi strutturale fatta di carenze economiche e gestionali. – Afferma il Commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese – A partire da queste emergenze la Fondazione si propone di intervenire con strumenti, idee e progetti capaci di riaccendere l’entusiasmo, ricostruire il tessuto sportivo cittadino e valorizzare le energie del territorio.

Allo stesso tempo la Fondazione avrà un ruolo di supporto alla legacy dei grandi impianti sportivi in fase di realizzazione per i Giochi del Mediterraneo, affinché queste grandi strutture moderne e strategiche, da settembre 2026, non diventino cattedrali nel deserto, ma il cuore pulsante dello sport e della vita sociale della città, assicurandone l’utilizzo, la gestione efficiente e l’accessibilità per tutti.

Pur nascendo a Taranto, la Fondazione guarda al futuro con l’obiettivo di replicare questo modello di sostegno allo sport in ogni provincia pugliese, creando una rete regionale capace di valorizzare le energie locali e promuovendo lo sviluppo sportivo e la cultura dello sport. – Conclude Ferrarese – La Fondazione, con fondi privati, lavorerà con spirito indipendente, trasparente e innovativo, convinta che lo sport non sia solo una competizione, ma un diritto, una risorsa e un’occasione di riscatto collettivo.”