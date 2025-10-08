Taranto, operatore umanitario non può più rientrare a Gaza

Giudetti: “Israele mi ha rifiutato il permesso”

“Aprofitto per informarvi che io non posso più rientrare a Gaza perchè Israele mi ha rifiutato l’ingresso.

Per entrare a Gaza bisogna sempre chiedere il permesso a Israele me l’ha rifiutato”.

Lo ha annunciato attraverso un post sui social l’operatore umanitario Gennaro Giudetti, tarantino, rientrato in Italia qualche settimana fa, a cui ora è stato impedito il ritorno a Gaza. “Io – spiega nel video – ero uno dei pochi operatori internazionali a raccontare tutti i giorni quello che accadeva sul campo e quindi ero scomodo per Israele. Ricordiamo che la stampa internazionale a Gaza purtroppo non può entrare e la stampa locale palestinese viene uccisa e fatta fuori. Quindi, noi siamo gli unici operatori umanitari internazionali che possiamo raccontare quello che vediamo”. “Adesso – chiarisce Giudetti – io sono in Italia e sto andando da Nord a Sud per fare incontri e raccontare quello che ho visto con i miei occhi dall’inferno di Gaza”. Recentemente l’operatore umanitario ha partecipato a una manifestazione pro Gaza a Taranto riferendo di aver trascorso nove mesi a Deir el Balah, nel Sud della Striscia, dove “bombardano – ha sottolineato – via nave, con carri armati, cecchini, droni, elicotteri, aerei. E di notte i bombardamenti si intensificano, perché la gente dorme nelle tende e puoi ammazzarne di più”. (ANSA)