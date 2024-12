Taranto, ordinanza contro i botti: multe fino a 500 euro

L’ordinanza è stata adottata in considerazione dei rischi per la sicurezza delle persone, degli animali e per la protezione del patrimonio pubblico e privato. Riportiamo integralmente la nota

Nell’ambito delle attività volte a tutelare la sicurezza pubblica e la salute dei cittadini, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha emesso l’ordinanza sindacale nr. 91/2024, che stabilisce il divieto assoluto, dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, di esplosione di petardi e/o giochi pirotecnici non conformi alle normative di sicurezza, e che vieta altresì la vendita di qualsiasi genere di petardi e artifici pirotecnici, inclusa quella ambulante, su tutto il territorio comunale.

L’ordinanza è stata adottata in considerazione dei rischi per la sicurezza delle persone, degli animali e per la protezione del patrimonio pubblico e privato. Inoltre, il provvedimento estende il divieto all’introduzione e all’uso di bombolette spray al peperoncino e simili, nei luoghi dove si svolgeranno manifestazioni pubbliche o nelle aree ad esse limitrofe. La violazione dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro.

Il sindaco Melucci invita la cittadinanza a rispettare rigorosamente il provvedimento, al fine di garantire il massimo della sicurezza durante le festività.