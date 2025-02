Taranto, la parata che inaugurerà l’anno da “Città europea dello sport”

La città si prepara al 2025: evento inaugurale atteso per il 22 febbraio e progetti per promuovere l’uguaglianza di genere

Taranto scalda i motori in vista del 2025, anno in cui la città vestirà i panni di “Città europea dello Sport”. Il primo tassello di quello che si preannuncia un anno ricco di eventi è stato posto nei giorni scorsi, quando il Tavolo tecnico dello Sport si è riunito presso il Municipio per delineare le prime iniziative.

Durante l’incontro, presieduto dal vicesindaco Gianni Azzaro e che ha visto la partecipazione di rappresentanti di Asd, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Coni e Sport e Salute, è emersa la proposta di inaugurare l’anno con una grande parata. L’evento, in programma per sabato 22 febbraio, partirà da Piazza Maria Immacolata per concludersi in Piazza Municipio, dove verrà allestita un’area dedicata allo sport.

Ma le novità non finiscono qui. Durante la riunione è stata presentata anche la Carta Etica per l’uguaglianza di genere nello sport, documento sottoscritto dal Comune lo scorso ottobre. La dottoressa Silvana Melli, referente di Soroptimist International, ha illustrato il progetto “Donne e Sport”, un’iniziativa volta a promuovere la parità di genere e combattere gli stereotipi nel mondo sportivo.

Il progetto potrebbe culminare in un “Torneo Interclub” femminile, da organizzarsi tra fine settembre e inizio ottobre. Per realizzarlo, sarà necessario mappare le associazioni sportive locali che promuovono lo sport femminile e individuare una sede idonea.