Taranto, parcheggi gratuiti alla Caserma Mezzacapo

Iniziativa per sostenere la frequentazione del borgo in autunno
Il Comune di Taranto e Kyma Mobilità lanciano un’iniziativa congiunta per sostenere la frequentazione del Borgo e incentivare lo shopping durante tutto il periodo autunnale. “Un provvedimento- specificano nella nota- che mira ad alleviare l’annoso problema della carenza di parcheggi, rappresentando un concreto segnale di attenzione verso i commercianti del Borgo. Allo stesso tempo, la misura contribuisce a decongestionare il traffico cittadino, particolarmente intenso in questo periodo, con benefici anche sul piano ambientale grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti.” Grazie alla disponibilità della Marina Militare,- sottolineano- i cittadini avranno a disposizione oltre 400 posti auto gratuiti all’interno della Caserma Mezzacapo (ingresso da via Principe Amedeo). Quest’anno la possibilità di parcheggio gratuito, in passato limitata al solo periodo natalizio, sarà attiva già da venerdì 26 settembre, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 15.30 alle 21.30″