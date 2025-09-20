Taranto per la settimana europea della Mobilità

Domani 21 settembre una “giornata senza auto”

In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2025, dedicata al tema “Mobilità per tutti” e promossa dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Amministrazione Comunale di Taranto in collaborazione con Kyma Mobilità ha aderito alla campagna con una serie di iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile, la qualità della vita e il rispetto dell’ambiente.

A conclusione della Mobility Week , domenica 21 settembre si terrà la “Giornata senza auto”. Verrà istituito il divieto di circolazione veicolare, eccetto autobus urbani e taxi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nelle seguenti aree del centro cittadino: • Corso Umberto I (tratto compreso tra via Giovinazzi e via Margherita) • Via Matteotti (intera) • Via Regina Margherita (tratto compreso tra Corso Umberto e via Anfiteatro) • Via D’Aquino (tratto compreso tra Corso Due Mari e via Cavour) • Via Cavour (tratto compreso tra via Anfiteatro e via Pitagora) • Via Massari (intera). Durante la fascia oraria indicata sarà inoltre vietata la sosta: i veicoli trovati in divieto saranno rimossi con addebito delle spese di recupero e custodia. Questa iniziativa, rappresenta un’occasione per restituire per un’intera giornata gli spazi urbani a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e una città più vivibile e accogliente.