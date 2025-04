Taranto, il piano traffico e parcheggi per i riti sacri e la visita a Nave Vespucci

Kyma Mobilità predispone navette gratuite e aree di sosta per facilitare gli spostamenti durante le celebrazioni pasquali

In vista dei riti della Settimana Santa e della presenza di Nave Vespucci ormeggiata al Castello Aragonese, Kyma Mobilità ha predisposto un piano straordinario per la mobilità cittadina di Taranto, attivo dal 17 al 21 aprile 2025.

Da giovedì 17 aprile alle 13:00 fino a sabato 19 aprile alla stessa ora, gli autobus subiranno deviazioni sul Ponte Punta Penna a causa dell’interdizione della circolazione veicolare in alcune zone del Borgo e della Città Vecchia.

Per agevolare l’afflusso di visitatori, sono stati allestiti parcheggi gratuiti presso l’ex Stazione Torpediniere e la Caserma Mezzacapo, messi a disposizione dal Comando Marittimo Sud della Marina Militare, con una capienza complessiva di circa 500 posti auto. Queste aree saranno operative in orari specifici: giovedì dalle 16:00 alle 2:00, venerdì dalle 12:00 alle 2:00, e nel weekend dalle 9:00 alle 24:00.

Attive anche le aree Park&Ride al Piazzale Democrate e al Terminal Cimino, con tariffe giornaliere di 2,60 euro (1,30 euro dopo le 18:00). Un ulteriore parcheggio gratuito con 180 posti è disponibile nell’area del Mercato del Quartiere Tamburi, anch’esso servito da navetta gratuita.

In considerazione delle limitazioni alla sosta in alcune strade, i titolari di permesso residenti delle zone A, B e C potranno parcheggiare anche in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, purché all’interno delle stesse zone, dal 17 al 19 aprile.