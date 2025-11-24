lunedì 24 Novembre 25
CP

Taranto, riapre “Acclavio Kids”

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, denunciato 33enne per la truffa delle ‘banconote di piccolo taglio”

CP -
I Falchi, che erano da tempo sulle tracce del responsabile di episodi simili che si sono verificati presso diversi esercizi commerciali, lo ha intercettato...
Read more

Elezioni regionali, alle ore 15 affluenza pari al 41,86%

CP -
In provincia di Taranto l’affluenza scende al 40,62% contro il 55,75% della precedente tornata elettorale, perdendo quasi 15 punti percentuali. Nella città ionica ha...
Read more

Elezioni regionali, Emiliano: “Affluenza non altissima”

CP -
Mi auguro che questa campagna elettorale si concluda serenamente così come è cominciata" Buon voto a tutti. C'è ancora qualche ora per votare e per...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand