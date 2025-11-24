Taranto, riapre “Acclavio Kids”

Il centro della cultura per l’ Infanzia dedicato a bambini, ragazzi e famiglie taglierà il nastro domani alle 9

Domani, martedì 25 novembre, in via Pisa 14, alle ore 9, sarà inaugurato, a seguito di un restyling, il “Centro della Cultura per l’Infanzia – Acclavio Kids” ,restituito alla città – fanno sapere – grazie ai Fondi del Piano di Rigenerazione per l’Area di Crisi di Taranto. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti. L’immobile, storicamente connesso alla Biblioteca civica “Acclavio”, torna alla sua piena funzionalità dopo un periodo di chiusura, recuperando il ruolo di spazio sociale e culturale dedicato ai bambini e ai ragazzi.

Il Centro della Cultura per l’Infanzia sarà un laboratorio permanente di innovazione educativa, un luogo aperto alla comunità educante, alle scuole, alle famiglie e alle associazioni del territorio, per sostenere il diritto dei bambini all’accesso alla cultura, alle arti e alla socializzazione.

Nel corso dei prossimi mesi – aggiungono – sono in programma: iniziative di promozione della cultura (lettura, gioco, arti visive, creatività); laboratori educativi, creativi e multidisciplinari; mostre interattive, narrazioni e incontri con autori e artisti; percorsi didattici e iniziative in collaborazione con scuole e soggetti del territorio. A queste attività si aggiunge il progetto “Crescere con il Digitale – Diventiamo CyberEroi”, finanziato dal Fondo per le Politiche della Famiglia, dedicato all’educazione digitale dei più piccoli.

Il Centro – concludono – diventa quindi un luogo aperto, dove sperimentare nuovi linguaggi, metodologie e strumenti per avvicinare i più piccoli – e le loro famiglie – alle arti, alla lettura e al pensiero creativo, in una prospettiva che integra dimensione estetica, pedagogica e civica.