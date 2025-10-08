Taranto, sequestro di droga e inseguimento notturno

Arrestati due giovani dai carabinieri

Nel corso del weekend, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taranto,hanno arrestato due giovani, un cittadino italiano e uno di origine straniera.

Il controllo è scattato nelle ore notturne, nei pressi di una nota discoteca cittadina situata sul litorale jonico. L’atteggiamento sospetto dei due soggetti a bordo di un’auto ha insospettito i militari dell’Arma, che hanno deciso di procedere alla verifica. Ne è nato un breve tentativo di fuga, interrotto subito grazie al rapido intervento della pattuglia.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire oltre 100 dosi tra ketamina, ecstasy e MDA, nonché 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 90 grammi di sostanze stupefacenti, già suddivise in involucri pronte per la vendita al dettaglio.

Le sostanze sequestrate sono attualmente custodite presso i locali dell’Arma in attesa di essere sottoposte ad analisi da parte del LASS (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Taranto.

Al termine delle formalità di rito, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, uno dei soggetti è stato condotto alla casa circondariale del capoluogo, mentre per l’altro è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Come riportato, l’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in atto dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, con particolare attenzione ai luoghi della movida notturna, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.