Taranto: si avvicina al porto la nave fantasma carica di amianto

Rifiutata da Spalato e Crotone, attende qui l’ Ok per la bonifica

Si tratta della Drea, ex traghetto della Moby trainata dal rimorchiatore Protug 75. Come riportato da Avvenire, è in attesa di lavori di ristrutturazione per la rimozione delle lastre di amianto sigillate nelle pareti delle cabine passeggeri. Birolini sul quotidiano della CEI, informa che doveva essere bonificata a Spalato ma è stata rifiutata dalla ferma opposizione delle comunità locale per paura di ripercussioni ambientali.

È stata designata quindi un’ altra destinazione: Crotone, ma anche qui è stato negato l’ accesso per la mancanza dei servizi nautici necessari.

Ora vicina al porto del capoluogo jonico, attende l’ esito dell’ incontro avvenuto tra Asl, Capitaneria di Porto e Autorità Portuale nella giornata di ieri.

A Taranto si procederebbe alla bonifica dell’ amianto mentre lo smaltimento dovrebbe avvenire altrove, forse a Bari. Nel pomeriggio si terrà un nuovo incontro tra i soggetti coinvolti.