Taranto, Simba: “Un ulivo per la vita”

L’ Associazione SIMBA da oltre sedici anni è accanto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto

È in corso la terza edizione della Giornata SIMBA “Un ulivo per la vita”, in Piazza Maria Immacolata, dove, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20 sarà ancora possibile acquistare un bonsai di ulivo, simbolo universale di pace, speranza e rinascita. L’ iniziativa di solidarietà è dedicata ai bambini affetti da malattie pediatriche e oncoematologiche.

Attraverso attività di supporto psicologico offre anche assistenza per rendere più sereno la degenza dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.

“Ogni bonsai di ulivo che sarà acquistato in piazza racchiude un gesto d’amore concreto” – fa sapere – Deborah Cinquepalmi, presidente dell’Associazione SIMBA. “È un modo per far crescere insieme radici di solidarietà e per ricordare che i diritti dei bambini non si celebrano soltanto in una giornata, ma si coltivano ogni giorno. Quando vediamo le famiglie avvicinarsi al nostro stand e scegliere un piccolo bonsai, comprendiamo che la solidarietà è viva, che il nostro lavoro ha un senso profondo. Quel gesto,portare a casa un alberello d’ulivo, rappresenta una promessa: quella di non dimenticare mai i bambini che vivono la malattia e di essere parte del loro percorso di rinascita”.

“I nostri bambini e le loro famiglie – continua la Cinquepalmi – ci insegnano ogni giorno cosa significhi affrontare la vita con coraggio e fiducia. SIMBA non è soltanto un’associazione: è una grande famiglia che cresce insieme, grazie al sostegno di una comunità che continua a credere nella bellezza della solidarietà”.

È possibile acquistare anche i regali solidali natalizi che contribuiscono a donare un ulteriore sorriso ai piccoli pazienti