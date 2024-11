Taranto, spazzamento notturno. Comune: “Il servizio riprenderà in primavera”

“Le quotidiane operazioni di pulizia diurna delle vie cittadine da parte di Kyma Ambiente saranno ulteriormente rafforzate grazie all’utilizzo del personale precedentemente impiegato per le attività di spazzamento notturno”. Riportiamo integralmente la nota

“Facendo seguito a quanto già comunicato in precedenti occasioni, l’Amministrazione comunale, la Presidenza di Kyma Ambiente e la Direzione di Polizia Locale ribadiscono che il servizio notturno di lavaggio dei marciapiedi e di spazzamento delle strade è terminato lo scorso 31 ottobre 2024. Si tratta di una disposizione che è valida per tutta l’area urbana ad eccezione del quartiere Tamburi, dove le operazioni di pulizia stanno proseguendo senza soluzione di continuità seguendo gli stessi calendario ed orario dei mesi scorsi. Nelle zone del popoloso rione cittadino interessate dalle attività sarà in vigore il divieto di sosta di qualsiasi veicolo dalle ore 00.00 alle 06.00. L’inosservanza dell’obbligo comporterà la rimozione del mezzo con relativa sanzione a carico del proprietario.

Nel segnalare che la ripresa del servizio in tutta la città è prevista per la prossima primavera, si rende noto che le quotidiane operazioni di pulizia diurna delle vie cittadine da parte di Kyma Ambiente saranno ulteriormente rafforzate grazie all’utilizzo del personale precedentemente impiegato per le attività di spazzamento notturno.”