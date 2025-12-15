Taranto, tentata violenza sessuale in via Capecelatro

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni

Un cittadino di origine nigeriana di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di tentata violenza sessuale. L’intervento è scattato in via Capecelatro, dove una segnalazione al 112 indicava la presenza di una donna in strada che avrebbe appena subito un’aggressione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante, che hanno identificato la presunta vittima, una donna rumena di 32 anni, e l’uomo indicato come responsabile, apparso ancora in evidente stato di agitazione.

Secondo quanto riferito dalla donna ai poliziotti, l’uomo l’avrebbe invitata nel proprio appartamento con il pretesto di offrirle del cibo. Una volta all’interno, l’avrebbe afferrata con forza per un braccio e spinta sul letto contro la sua volontà. Dopo una breve colluttazione, la 32enne sarebbe riuscita a divincolarsi e a fuggire in strada, dove, con l’aiuto di alcuni residenti dello stabile, ha allertato la Polizia di Stato.

Gli agenti hanno raccolto anche le testimonianze di alcuni inquilini del condominio, che avrebbero confermato la ricostruzione dei fatti, e hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione dell’uomo, dal quale sarebbero emersi elementi ritenuti rilevanti ai fini investigativi. Al termine degli accertamenti, il 40enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.