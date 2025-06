Taranto, tre giovani Comandanti dei Carabinieri promossi Maggiore

Due donne e un uomo, tutti 34enni, al comando delle Compagnie di Taranto, Martina Franca e Manduria raggiungono il grado di Ufficiale Superiore

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto festeggia una significativa triplice promozione. I Comandanti delle Compagnie di Taranto, Martina Franca e Manduria sono stati promossi al grado di Maggiore, segnando il loro passaggio da Ufficiali Subalterni a Ufficiali Superiori dell’Arma.

Si tratta di Francesca Romana Fiorentini, Silvana Fabbricatore e Alessandro Torto, tutti e tre 34enni con brillanti curricula alle spalle. Il Maggiore Fiorentini, giunta a Taranto nel settembre 2023, vanta una doppia laurea in giurisprudenza e in storia delle arti, oltre a precedenti esperienze di comando a Iglesias, Modena e Gardone Val Trompia.

Il Maggiore Fabbricatore, in servizio a Martina Franca dal 2021, dopo la formazione in Accademia Militare e alla Scuola Ufficiali, ha prestato servizio a Velletri e Verona. Il Maggiore Torto, ex allievo della Scuola Militare Nunziatella e in servizio a Manduria dall’ottobre 2022, porta con sé l’esperienza maturata presso il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma e l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, oltre a una missione di pace in Iraq nel 2017.

Il Colonnello Antonio Marinucci, Comandante Provinciale, insieme a tutti i colleghi, ha espresso le più vive congratulazioni ai tre neo-promossi, auspicando che continuino a mettere le loro competenze al servizio della comunità.