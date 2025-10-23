Taranto, truffe agli anziani. I Carabinieri incontrano i cittadini

Lezione di difesa quotidiana per dire “Basta agli inganni”

Un incontro partecipato, sentito e soprattutto utile, -fanno sapere nella nota- così si può riassumere l’appuntamento tenutosi presso la Chiesa Cuore Immacolato di Taranto, guidata da Mons. Giovanni Chiloiro, dove i Carabinieri della Compagnia di Taranto Massafra, con in testa il Maggiore Francesca Romana Fiorentini, hanno incontrato la cittadinanza per parlare di un tema delicato e purtroppo sempre più attuale: le truffe ai danni degli anziani.

Una vera e propria “lezione di difesa quotidiana”, rivolta in particolare a persone anziane, soggetti fragili e familiari, per imparare a riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro che ogni giorno colpiscono i più vulnerabili: chiamate truffaldine, falsi tecnici alla porta, finti nipoti in difficoltà, messaggi ingannevoli sul cellulare o online.

Con esempi concreti, storie vere e consigli pratici, i Carabinieri hanno mostrato come smascherare i truffatori e reagire con prontezza, offrendo ai partecipanti gli strumenti giusti per non cadere vittime di questi reati odiosi.

“Chi truffa un anziano non ruba solo denaro, ma toglie fiducia, sicurezza, serenità. Per questo vogliamo esserci, ascoltare, spiegare, aiutare – ha sottolineato il Maggiore Fiorentini –. Nessuno deve sentirsi solo. I Carabinieri sono al fianco di ogni cittadino.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto dell’Arma dei Carabinieri per rafforzare la cultura della legalità e il legame di fiducia con il territorio, soprattutto con gli anziani, veri custodi della memoria e della comunità.

Un incontro che è stato molto più di una semplice conferenza: un momento di vicinanza concreta, che ha ribadito un messaggio chiaro e forte: la sicurezza è un diritto di tutti, a ogni età !

