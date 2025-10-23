giovedì 23 Ottobre 25
CP

Taranto, truffe agli anziani. I Carabinieri incontrano i cittadini

Primo Piano

Articoli Correlati

Villaggio olimpionico nell’area della nuova base navale?

Vincenzo Carriero -
L'idea è maturata l'altro giorno in Prefettura, nel mentre si svolgevano i lavori del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una soluzione...
Read more

Leonardo S.P.A. lancia una petizione: “Stop armi a Israele, non con il nostro lavoro”

CP -
I lavoratori dell' azienda di Grottaglie raggiungono le 10000 adesioni on line L’iniziativa è partita da un ristretto gruppo di dipendenti di Grottaglie ma  in...
Read more

Abodi: “Nessun rischio sui Giochi di Taranto”

CP -
Il ministro dello Sport, in visita oggi a Taranto, rassicura sulla celebrazione della manifestazione internazionale. “Comitato internazionale e navi da crociera: la soluzione per...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand