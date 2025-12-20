Taranto, Usb: chiarezza su ausiliari Sanitaservice

Richiesto accesso agli atti per comprendere il criterio adottato nella distribuzione del personale tra i reparti e nell’assegnazione dei servizi

La Segreteria Provinciale Usb chiede di fare luce sul personale ausiliario Sanitaservice ASL Taranto in vista delle nuove assunzioni. Perciò, e soprattutto per comprendere se è stato realmente rispettato il fabbisogno – fanno sapere nella nota – si fa richiesta di mappatura del personale.

La Segreteria Provinciale USB ha quindi inoltrato oggi formale richiesta di accesso agli atti al Commissario Straordinario ASL Taranto e all’Amministratore Unico di Sanitaservice ASL Taranto, con p.c. al Dirigente NIRS Bari e al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia. La richiesta, nello specifico, riguarda il personale ausiliario internalizzato negli anni 2010 e 2014, le assunzioni effettuate a seguito dell’ultimo bando di concorso, le assegnazioni presso le strutture aziendali con l’indicazione dei reparti, e le funzioni effettivamente ricoperte ad oggi nella commessa di ausiliario pulitore, l’elenco dei tempi parziali.

“La richiesta – spiegano dalla Segreteria Provinciale USB – è finalizzata a garantire trasparenza e tutela dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti (L. 241/1990 e D.Lgs. 33/2013) e delle prerogative riconosciute alle Organizzazioni Sindacali.”

La USB sottolinea l’importanza di un tempestivo riscontro da parte delle istituzioni competenti, a tutela della corretta gestione del personale e della trasparenza nei servizi erogati dalla Sanitaservice ASL Taranto.