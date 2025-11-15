sabato 15 Novembre 25
CP

Taranto, verso una “Casa del Volontariato”

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, scontro tra due auto in via Messapia

CP -
Rimaste ferite due persone Momenti di panico tra via Leonida e via Messapia. Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sarebbero scontrate. Ferite, molto...
Read more

Taranto, droga nella stufa: arrestato pensionato

CP -
Perquisiti 340 grammi di cocaina e 600 grammi di hashish Arrestato pensionato per presunta detenzione di droga. E' accaduto nella tarda serata di mercoledì 12 novembre. I...
Read more

Taranto, studenti manifestano per una scuola pubblica più giusta

CP -
Contro i tagli della manovra, mostrati cartelli con le scritte: "Non fermerete il vento", "Contro la scuola di Valditara", "La scuola non deve rovinare...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand