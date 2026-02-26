Taranto, via alla riorganizzazione della sosta: nuove aree gratuite

Scatta la riconversione dei parcheggi nelle principali arterie cittadine, con i primi stalli che passano da strisce blu a strisce bianche

Prosegue il piano di riorganizzazione della sosta urbana a Taranto. In attuazione della Delibera della Giunta Comunale n. 27 del 5 febbraio 2026, Kyma Mobilità ha avviato in questi giorni gli interventi previsti per la razionalizzazione degli spazi destinati ai parcheggi cittadini.

L’obiettivo ottimizzare l’utilizzo delle aree di sosta e agevolare la mobilità urbana, rispondendo alle esigenze di residenti, lavoratori e attività commerciali. I tecnici della società partecipata sono già al lavoro per la riconversione degli stalli, con un aggiornamento progressivo della segnaletica orizzontale.

Questa mattina è stata ufficialmente completata la trasformazione da parcheggi a pagamento (strisce blu) a parcheggi gratuiti (strisce bianche) nei tratti Viale Virgilio – Via Crispi e Via Crispi – Via Dante.

Si tratta di arterie particolarmente frequentate, sia per la vicinanza a esercizi commerciali e uffici, sia per il collegamento con altre zone nevralgiche della città. La modifica rappresenta un primo passo concreto verso una diversa distribuzione degli stalli, che potrebbe incidere in maniera significativa sulle abitudini di sosta degli automobilisti.

Secondo quanto comunicato da Kyma Mobilità, i lavori di aggiornamento della segnaletica proseguiranno nei prossimi giorni per recepire integralmente le nuove disposizioni dell’Amministrazione comunale.