Taranto, viaggiavano con hashish sul sedile dell’ auto

La Polizia di Stato ha arrestato due giovanissimi

La Polizia di Stato ha arrestato una 21enne ed un ragazzo appena maggiorenne perché ritenuti responsabili del retato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale della sezione Falchi della Squadra Mobile, impegnato costantemente nel contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha incrociato per strada una Mercedes con al volante una giovanissima ragazza accompagnata da un suo coetaneo.

Insospettiti hanno deciso di fermarli per un controllo.

Sin da subito, il giovane appena maggiorenne, forse per sviare gli eventuali successivi controlli ha subito consegnato ai poliziotti un piccolo tocchetto di hashish nascosto nel suo calzino.

Ma ad insospettire ulteriormente i Falchi – fanno sapere – è stato il forte ed inconfondibile odore di quella sostanza che giungeva da quell’abitacolo e non certamente addebitabile al piccolo quantitativo consegnato dal passeggero.

L’immediata perquisizione ha permesso di ritrovare sul sedile posteriore della Mercedes, una busta di plastica con 37 pannetti preconfezionati di hashish per un perso complessivo di circa oltre tre chili e mezzo.

I due giovani sono stati pertanto accompagnati negli Uffici della Questura per tutti gli ulteriori accertamenti.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, i due ragazzi sono stati arrestati. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Si ribadisce che per gli odierni indagati vige il principio d’innocenza sino sentenza definitiva.