Taranto,Cgil: 12 borse di studio in onore di Paola Clemente

La bracciante agricola morì il 12 luglio del 2015

C’è il murales di Jorit nel manifesto, a celebrare la giovane bracciante agricola Paola Clemente. A 11 anni dalla sua morte – fanno sapere- ci sarà la consegna delle 12 borse di studio. La CGIL di Taranto, insieme al sindacato dei pensionati e quello dei lavoratori del settore agroalimentare, e il Comune di Crispiano, il prossimo 13 luglio, per il secondo anno consecutivo, le doneranno agli studenti meritevoli dell’IISS Don Milani Pertini Morante di Crispiano.

Nella città in cui viveva Paola con la sua famiglia, il bene torna sotto forma di attenzione verso l’impegno – afferma il segretario generale della FLAI CGIL di Taranto, Giuseppe Romano – i segni tribali sulle guance della bracciante morta di caldo e caporalato nelle campagne di Andria il 13 luglio del 2015, sono i segni con cui Jorit timbra gli “eroi” quotidiani che ritrae consegnando a loro il vessillo della razza umana. La stessa che attraverso le scuole noi intendiamo sensibilizzare contro i temi dello sfruttamento e dell’intermediazione illegale di manodopera.

E’ un tema più che mai attuale che ha bisogno di testimonianza continua – rimarca Giovanni D’Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto – basti pensare che dopo Paola Clemente ancora braccianti agricoli hanno perso la vita in campagna o mentre si recavano nei campi in provincia di Lecce, come a Latina per il caso di Satnam Singh, o in Piazza Fontana a Taranto, come nel caso di Sacko Bakary. Vogliamo che nessuna di questa vite sia invisibile. Vogliamo che per ognuno di loro sia fatta giustizia come è accaduto solo un giorno fa per il bracciante ucciso a Latina. Anche per questo torniamo nelle scuole a premiare chi si impegna in nome della libertà, del diritto, della responsabilità e dell’umanità.

La cerimonia di consegna delle borse di studio avverrà lunedì 13 luglio, alle ore 18.00 nella Sala Consiliare del Comune di Crispiano.

Gli interventi istituzionali saranno quelli del Sindaco e vice sindaca di Crispiano, Luca Lopomo e Anna Maria Sgobbio. Seguiranno gli interventi della Sindaca di Andria, Giovanna Bruno e della segretaria nazionale della FLAI CGIL, Silvia Guaraldi.

La consegna delle borse di studio – concludono – sarà invece presenziata dalla dirigente scolastica dell’IISS Don Milani Pertini Morante, Angela Scatigna, dal segretario generale della CGIL Taranto, Giovanni D’Arcangelo, dal segretario generale della FLAI CGIL Taranto, Giuseppe Romano, dalla segretaria dello SPI CGIL Taranto, Dora Tagliente e dal marito di Paola Clemente, Stefano Arcuri.