Taranto,crollo improvviso di un balcone

Alcuni feriti sono stati trasportati in ospedale e la zona è stata subito transennata

Nel primo pomeriggio, a Taranto, un balcone del secondo piano di una palazzina all’angolo tra via Oberdan e via Pisanelli, è crollato. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni passanti sarebbero rimasti feriti. É stato richiesto l’ intervento dei sanitari del 118.

L’area è stata subito transennata per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’ intera area.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polizia di Stato, per i dovuti rilievi e individuare la dinamica precisa dell’ accaduto.

Notizie in aggiornamento