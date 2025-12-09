Teatro Fusco, Stefano Fresi e Orchestra per un omaggio a De André

Il sesto appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2025/2026 che propone lo spettacolo “Dell’Amore. Della Guerra e degli Ultimi”, un viaggio fra canzoni, pensieri, diari e monologhi che esplora temi cari al cantautore genovese



Venerdì 12 dicembre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, protagonista dello spettacolo, sarà Stefano Fresi con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro. Sul palco dell’Orfeo, con il popolare attore romano che ha anche curato la regia di questo straordinario tributo musicale al grande cantautore genovese, Cristiana Polegri (voce e sax) ed Egidio Marchitelli (chitarra).

La direzione artistica – fanno sapere – è del Maestro Piero Romano. Giunta alla trentatreesima edizione, la Stagione è realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC, Ministero della Cultura, vanta la collaborazione con istituti, aziende e attività del territorio. Fresi è un attore con oltre quaranta titoli cinematografici e una decina di produzioni televisive, vanta anche numerose esperienze in campo musicale. Il suo ultimo progetto, quello in programma all’Orfeo di Taranto, è un tributo al grande cantautore Fabrizio De Andrè. Compositore, cantante e musicista, Fresi con sua sorella Emanuela e Toni Fornari forma il trio comico-musicale “Favete Linguis”, formazione con la quale torna a teatro con lo spettacolo Cetra una volta. E’ autore, doppiatore, creativo, firma jingle, interpreta spot pubblicitari.

Fra i suoi impegni televisivi e cinematografici si ricordano: Un medico in famiglia, Romanzo criminale, Riprendimi, Viva l’Italia, Smetto quando voglio. Fra gli altri titoli, Ogni maledetto Natale, Noi e la Giulia di Edoardo Leo, La prima volta (di mia figlia), I delitti del BarLume, La Befana vien di notte, C’è tempo di Walter Veltroni (Nastro d’argento come miglior attore di commedia), Il nome della rosa (miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco), Forever young, Ma cosa ci dice il cervello e Figli. In tv, ha affiancato su Raiuno Roberto Bolle alla conduzione di Danza con me.