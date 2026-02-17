Tecnopolo del Mediterraneo e Marocco insieme per un futuro sostenibile

In una iniziativa che segna un passo significativo verso l’innovazione e la sostenibilità, l’accordo sottoscritto è l’inizio di una concreta sinergia tra le parti

È stato sottoscritto oggi un accordo di collaborazione tra il Tecnopolo Mediterraneo e l’Organismo del Marocco per le relazioni Commerciali e Industriali. In una iniziativa che segna un passo significativo verso l’innovazione e la sostenibilità, questo documento è l’inizio di una concreta sinergia tra le parti. L’accordo è stato firmato dai presidenti prof. Antonio Messeni Petruzzelli e dal dott. Marouan El Mansoub, alla presenza di illustri rappresentanti della delegazione marocchina, tra cui l’avv. Paolo Spataro e il prof. Sergio Prete, nonché il consigliere del Tecnopolo ing. Lorenzo Ferrara.

“Siamo convinti che aprirci all’esterno possa rappresentare un valore aggiunto per la nostra struttura – precisa Petruzzelli – l’accordo si propone di attivare una sinergia tra i due Paesi, promuovendo processi di innovazione all’interno del tessuto produttivo marocchino. Tra le principali iniziative, si evidenzia l’intenzione di avviare azioni di inter-scambio tra le imprese e di favorire la collaborazione tra i centri di ricerca di Italia e Marocco”.

Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti pilota mirati all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, che rappresentano la chiave per il rinnovamento delle infrastrutture portuali marocchine e dei processi produttivi. Queste iniziative non solo contribuiranno a un’economia più verde, ma rafforzeranno anche i legami commerciali e industriali tra i due Paesi.

Il Tecnopolo del Mediterraneo si pone così come protagonista nell’attuazione di un nuovo modello di sviluppo, puntando a costruire un futuro più sostenibile e innovativo attraverso una collaborazione strategica e internazionale.