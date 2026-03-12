Tecnopolo Mediterraneo, firmati due accordi a Verona

Le intese mirano ad avviare un’azione sinergica per promuovere lo sviluppo economico e sostenibile, con un focus prioritario sulle infrastrutture, l’intermodalità e la logistica, e sulla valorizzazione delle aree portuali di interesse strategico, in un’ottica di transizione ecologica, energetica e digitale, sviluppo di energie rinnovabili e sostenibili, tecnologie pulite, decarbonizzazione, gestione risorse naturali, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici

Nella prestigiosa cornice di LETExpo, la fiera della logistica sostenibile in corso a Verona organizzata da ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile), a cui stanno partecipando Ministri ed esponenti del Governo nazionale, il Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, rappresentato dal Segretario Generale prof. ing. Manlio Guadagnuolo, ha sancito oggi due importanti alleanze strategiche per il futuro del Sistema Italia in tema di sostenibilità e di innovazione: una proprio con ALIS e l’altra con Sogesid, la società di servizi tecnici specialistici del Ministero dell’economia e delle finanze.



Le intese – fanno sapere – mirano ad avviare un’azione sinergica per promuovere lo sviluppo economico e sostenibile, con un focus prioritario sulle infrastrutture, l’intermodalità e la logistica, e sulla valorizzazione delle aree portuali di interesse strategico, in un’ottica di transizione ecologica, energetica e digitale, sviluppo di energie rinnovabili e sostenibili, tecnologie pulite, decarbonizzazione, gestione risorse naturali, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici.



La collaborazione – continuano – si estenderà, oltre che alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico e industrializzazione dei risultati della ricerca applicata, anche all’attrazione di imprese e investimenti, nonché alla creazione e partecipazione in imprese e veicoli di investimento, pubblici e privati, per lo sviluppo di progetti e programmi nei temi di reciproco interesse.

La sinergia sarà estesa all’ambito internazionale, anche supportando l’attuazione del Piano Mattei e promuovendo l’innovazione tecnologica italiana all’estero.



I punti chiave della valorizzazione degli ambiti portuali andranno nella direzione della trasformazione dei porti in centri di sviluppo sostenibile e integrazione urbana, anche attraverso l’accrescimento delle competenze tecniche e scientifiche, e la formazione di talenti.

“Questi due accordi operativi, sottoscritti questa mattina con il Presidente di ALIS Guido Grimaldi e con l’AD di Sogesid ing. Errico Stravato, che ringrazio pubblicamente, rappresentano una pietra miliare per il Tecnopolo Mediterraneo”, ha dichiarato il prof. ing. Manlio Guadagnuolo. “Unendo le forze e le competenze con partner di eccellenza come ALIS e Sogesid, puntiamo a rendere la logistica e le infrastrutture portuali due asset molto rilevanti per la transizione ecologica nazionale. Con le intese di oggi, il nostro Tecnopolo, unico in Italia a carattere governativo sui temi della sostenibilità e dell’innovazione, rafforza il proprio ruolo di pivot dello sviluppo in tali ambiti, del nostro Paese”.