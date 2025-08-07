Tecnopolo Mediterraneo: nuove risorse e finanziamenti

Il governo insiste e stanzia un milione di euro

Si aggiunge ai due milioni di euro già decretati, il nuovo finanziamento strutturale da parte del MUR, a decorrere dal 2025. La misura è stata approvata con l’introduzione dell’articolo 16-bis nel Decreto Economia, per il completamento e la piena operatività dell’Istituto di Ricerche, riconoscendone il valore strategico per il Paese e per tutto il Mezzogiorno.

La strada che si va delineando è chiara: il potenziamento e la piena operatività del Tecnopolo. È stato determinante il ruolo della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che già in occasione dell’inaugurazione del Tecnopolo Mediterraneo, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva manifestato massima determinazione per garantire nuove risorse.

Il presidente del Tecnopolo Mediterraneo, prof. Antonio Messeni Petruzzelli, esprime parole di soddisfazione e dichiara: “È un segnale concreto che dà continuità al progetto. Queste ulteriori risorse permetteranno di proseguire e ampliare le nostre attività, rafforzando l’integrazione tra ricerca e sviluppo sostenibile».

