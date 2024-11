Turismo Extralberghiero: grande successo per il convegno a Taranto

Lopane: “Un confronto partendo da Taranto che rappresenta un grande potenziale in Puglia che si deve ancora esprimere in termini turistici”

Organizzato da Confesercenti Taranto – Casaimpresa e AIGO Confesercenti Puglia, il convegno si è tenuto a Palazzo di Città a Taranto, focalizzandosi sul tema “Extralberghiero: destinazione turismo”.

Gli interventi hanno esplorato il turismo e le destinazioni turistiche, mettendo in luce l’importanza sempre maggiore del settore extralberghiero. La partecipazione ha incluso rappresentanti istituzionali e professionisti del settore dalla provincia di Taranto, segnalando un notevole successo.

Francesca Intermite, Presidente di Confesercenti Taranto Casaimpresa, ha inaugurato l’evento, sottolineando l’impegno verso la trasformazione di Taranto in una destinazione turistica attraente. “È necessario dare corso a politiche per creare la destinazione, in un necessario rapporto simbiotico di collaborazione tra Amministrazione ed imprese, per il tramite delle Associazioni, per creare il prodotto destinazione-esperienza -Taranto”, ha dichiarato.

Sono seguiti gli interventi di Gianni Azzaro, Assessore al Turismo e vice sindaco del Comune di Taranto, e Goffredo Lo Muzio, vice presidente della Provincia, e Mario Raffaele Landriscina per Assoturismo Puglia.

Giampiero Laterza, Presidente provinciale di Assoturismo, ha presentato una relazione dettagliata, evidenziando che, nonostante una ripresa, il turismo a Taranto rimane inferiore rispetto ad altre aree. Nel 2023, la provincia ha registrato circa 350.000 arrivi e oltre 1.300.000 presenze turistiche. Ha evidenziato la crescente importanza del settore extralberghiero rispetto al calo dell’alberghiero.

D’altra parte Tiziana Errico, Coordinatrice provinciale di AIGO, ha discusso l’importanza delle Destination Management Organizations (DMO) nella promozione turistica e nella gestione delle destinazioni, mentre Liliana Dell’Aquila di AIGO Laterza ed esperta di Management del turismo, ha illustrato l’incremento del turismo extralberghiero e il suo impatto sul PIL italiano.

Luca Adamo, Direttore ITS Turismo Puglia, e Patrizio Giannone, dirigente della Regione Puglia Sezione Turismo, hanno contribuito invece con i loro interventi sul ruolo della formazione nel turismo e l’esperienza della Puglia nel settore.

Le conclusioni sono state tratte da Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia, che ha enfatizzato il potenziale di Taranto e le opportunità di crescita nel contesto turistico regionale e nazionale.

“Venire oggi a Taranto ha rappresentato un aspetto molto positivo per confrontaci a tutto tondo, partendo proprio da qui, da Taranto che rappresenta un grande potenziale in Puglia che si deve ancora esprimere in termini turistici, sia per la capacità di ampliare l’offerta turistica pugliese sia perché la dinamicità degli imprenditori del turismo può essere ancora accompagnata verso quelle che saranno novità del settore, normative e di governance, che anche la Puglia dovrà affrontare nei prossimi mesi”, ha concluso Lopane.