Ufficio Tributi nel caos e lavoratori sotto pressione

Il portale di prenotazione ha registrato ben 269 appuntamenti simultanei, generando lunghe code, tensioni tra l’utenza e un pesante sovraccarico di lavoro per i dipendenti in servizio

Mattinata di forti disagi al settore Tributi del Comune di Taranto, dove un malfunzionamento del sistema informatico ha causato una situazione di vero e proprio caos agli sportelli.

Tra le 11:00 e le 11:10, il portale di prenotazione ha registrato ben 269 appuntamenti simultanei, generando lunghe code, tensioni tra l’utenza e un pesante sovraccarico di lavoro per i dipendenti in servizio.

A intervenire sull’accaduto è la Cisl Fp del Comune di Taranto, che attraverso una nota ufficiale ha espresso solidarietà e pieno sostegno ai lavoratori coinvolti, sottolineando la gravità dell’accaduto e la necessità di interventi urgenti da parte dell’Amministrazione.

“I lavoratori hanno affrontato con grande senso di responsabilità una situazione che avrebbe richiesto un immediato intervento tecnico e organizzativo,” afferma Fabio Ligonzo, rappresentante sindacale CISL FP. “È inaccettabile che disservizi sistemici ricadano ancora una volta esclusivamente sul personale, esposto al disagio degli utenti e costretto a operare in condizioni non adeguate.”

Il sindacato chiede ora all’Amministrazione comunale tre azioni concrete: una verifica tecnica immediata sul sistema di prenotazione per evitare il ripetersi di simili episodi; il riconoscimento dell’impegno del personale, anche attraverso misure di tutela e valorizzazione; l’apertura urgente di un confronto con le Organizzazioni Sindacali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative nei servizi a diretto contatto con il pubblico e procedere con le assunzioni già richieste nei giorni scorsi.

La Cisl Fp, conclude Ligonzo, continuerà a vigilare affinché “sia garantito il rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori, condizione imprescindibile per offrire servizi pubblici efficienti e all’altezza delle esigenze della cittadinanza.”