UilTrasporti Taranto: “Grazie a Prete per la dedizione al porto e ai lavoratori”

“È sempre stato al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, partecipando attivamente e con sensibilità a tutte le vertenze che hanno segnato la storia recente del nostro scalo”

La UilTrasporti di Taranto prende atto delle dimissioni dell’avv. Sergio Prete dal ruolo di Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che saranno effettive a partire dal 16 giugno.

“Con la sua uscita – dichiara il segretario generale UilTrasporti Taranto, Carmelo Sasso – si chiude un lungo ciclo durato oltre 14 anni, durante i quali Sergio Prete ha rappresentato un punto di riferimento per il sistema portuale tarantino. A lui va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno, la competenza e la disponibilità mostrati in tutte le fasi più complesse e critiche della vita del porto. È sempre stato al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, partecipando attivamente e con sensibilità a tutte le vertenze che hanno segnato la storia recente del nostro scalo.

Comprendiamo la sua scelta anche alla luce del clima di incertezza istituzionale che si è creato a livello nazionale sulla governance portuale. – Prosegue Sasso – Il metodo con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha gestito la procedura di nomina dei nuovi Presidenti, senza rispetto dei tempi, delle istituzioni e delle persone, è senza precedenti nella storia della legge 84/94. Siamo fortemente preoccupati per i ritardi e le tensioni che rischiano di paralizzare il sistema portuale italiano, Taranto compreso, in un momento in cui servirebbe invece una guida forte e chiara per affrontare le sfide della competitività e dello sviluppo.

A Sergio Prete – conclude Carmelo Sasso – rinnoviamo la nostra stima e gli auguriamo ogni bene per il suo futuro professionale. La sua esperienza resterà un patrimonio importante per la città, per il porto e per tutto il territorio ionico”.