Ultimo colpo di coda dell’inverno: temperature in picchiata e rischio gelate

Un’ondata di freddo investe la Puglia. Previste temperature vicine allo zero per la Festa del Papà, prima del ritorno del clima primaverile

L’inverno non vuole saperne di lasciare la Puglia e sferra il suo ultimo attacco con un’intensa ondata di freddo che sta interessando l’intera regione. Come riferisce Alex Guarini di Rai Meteo, una massa d’aria fredda proveniente dall’Europa settentrionale sta attraversando i Balcani per raggiungere il territorio pugliese, scorrendo sul mar Adriatico e provocando precipitazioni sparse. Il radar meteorologico della Protezione Civile ha già registrato piovaschi locali sul Nord Barese, l’alta Murgia e, occasionalmente, nelle zone del Tarantino, Brindisino e Leccese, con precipitazioni in movimento verso sud-est.

Per la giornata di oggi, martedì 18 marzo, le temperature subiranno un ulteriore calo, con massime che difficilmente supereranno gli 8-10 gradi. In pianura si prevedono valori minimi tra 1 e 2 gradi, con una sensazione di freddo intensificata dai venti di tramontana che soffieranno con raffiche fino a 40-50 km/h, particolarmente sul versante adriatico, dove il mare risulta agitato.

Per la Festa del Papà, mercoledì 19 marzo, è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo prevalentemente soleggiato, ma il freddo si intensificherà nelle prime ore del mattino, con rischio di gelate soprattutto nel Tavoliere di Foggia, dove le temperature potrebbero sfiorare lo zero. Le massime risaliranno gradualmente fino a 13-15 gradi, ma il clima resterà comunque invernale. I venti, seppur in attenuazione, rimarranno sostenuti.

La buona notizia è che nei giorni successivi un rafforzamento dell’alta pressione riporterà finalmente condizioni climatiche primaverili, particolarmente da mercoledì e giovedì della prossima settimana.