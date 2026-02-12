Un tarantino tra i migliori ingegneri della NASA

Giuseppe Cataldo, ingegnere originario di Lizzano (TA), ha ricevuto la prestigiosa NASA Exceptional Engineering Achievement Medal, il più alto riconoscimento dell’agenzia spaziale statunitense nel campo dell’ingegneria

Dalla Puglia fino ai vertici della NASA. Giuseppe Cataldo, ingegnere originario di Lizzano (Taranto), è stato premiato con la NASA Exceptional Engineering Achievement Medal, il più alto riconoscimento dell’agenzia spaziale statunitense nel campo dell’ingegneria, riservato a appena lo 0,5% dei migliori ingegneri NASA.

Un risultato di grande prestigio, ottenuto grazie al suo contributo alla missione Mars Sample Return, una delle più complesse mai progettate. Cataldo ha lavorato allo sviluppo di strumenti di simulazione e analisi dell’incertezza, fondamentali per migliorare le decisioni progettuali e aumentare le possibilità di successo delle esplorazioni spaziali.

Una storia di talento e competenze che parte dalla provincia pugliese e arriva fino allo spazio. La Puglia può esserne orgogliosa: un’eccellenza del territorio riconosciuta a livello mondiale.