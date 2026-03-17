Unionmeccanica, Confapi Taranto: eletto il nuovo presidente

É l’imprenditore Gianluca Minervini

Lunedì 16 marzo, in serata, al termine di una partecipata Assemblea dei soci, è stato eletto all’unanimità il nuovo presidente. Si tratta di Gianluca Minervini, rappresentante della “GI.DA srl”, che subentra a Giuseppe D’Alessandro della “TECNOMEC Engineering srl”, recentemente nominato componente del Comitato Direttivo di UNIONMECCANICA Nazionale. I due incarichi – fanno sapere – sono stati salutati con grande soddisfazione dal presidente di CONFAPI, ing. Fabio Greco, che oltre a ringraziare il presidente uscente per l’impegno profuso ed i risultati raggiunti nel corso del suo mandato ha augurato buon lavoro alla nuova governance che sarà pronta a fornire con determinazione il proprio contributo e la propria competenza per il rilancio di un settore da sempre ritenuto vitale per l’economia tarantina.



A completare il vertice della Sezione – aggiungono – sono i quattro componenti del Consiglio Direttivo: Luca Ortuglio (“SIMISTEMI Srl”), nominato vicepresidente; Serenella Sardelli (“IVRA srl”); Pasquale Dimattia (“New Euroart srl”); Oscar Carrisi (“Priver Industriale srl”).

“Con il rinnovo del Consiglio Direttivo – ha affermato il presidente Greco – si apre una nuova fase di impegno e visione con l’obiettivo di avviare un percorso capace di rafforzare la crescita dell’industria metalmeccanica tarantina e di valorizzare il lavoro di tutte le imprese associate.”