Uno Maggio Libero e Pensante 2026, al via la rassegna Uno Parco

In programma dal 19 al 30 aprile al Parco Massimo Battista presentazioni di libri, attività sportive e tanti appuntamenti musicali, con artisti locali e ospiti a sorpresa

L’edizione 2026 dell’Uno Maggio Libero e Pensante prende il via con la rassegna Uno Parco, in programma dal 19 al 30 aprile al Parco Massimo Battista (già Parco Archeologico delle Mura Greche).

Il titolo scelto per quest’anno “Vogliamo restare umani” nasce dalla determinazione a resistere contro il radicamento della violenza che ovunque dilaga contro le persone più deboli. Immancabili, con il loro infaticabile servizio dell’umanità, saranno con noi anche quest’anno Amnesty International ed Emergency.

Il programma di Uno Parco continuerà ad arricchirsi di appuntamenti ma prevede già un fitto calendario: laboratori, presentazioni di libri, attività sportive e tanti appuntamenti musicali, con artisti locali e ospiti a sorpresa, a conclusione di ogni giornata trascorsa al parco, per coniugare l’approfondimento dei temi portanti di questa edizione con il desiderio di costruire e godere insieme uno spazio di aggregazione, con giochi e divertimenti dedicati a tutte le età.

Fra gli incontri che toccano più da vicino la nostra città e coinvolgono l’intero comitato citiamo il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

lo abbiamo inserito nel corso della giornata dedicata al nostro compagno Massimo Battista, per sottolineare il suo impegno irremovibile a questa battaglia che ci vede ancora sconfitti.