Uno Maggio Libero e Pensante 2026, al via la rassegna Uno Parco

Nel giubbotto con circa 100 dosi di cocaina: arrestato 17enne tarantino

La Polizia di Stato ha arrestato giovane tarantino di 17 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza...
Ex Ilva, Michael Flacks: “C’è l’impegno a proseguire le trattative”

Il Gruppo intende stabilire "subito una collaborazione strutturata con istituzioni, sindacati, stakeholder, autorità locali e aziende del territorio tramite gruppi di lavoro per sviluppare...
Martina Franca: nasce Zeus il primo puledro murgese del 2026

La nascita è avvenuta presso il Centro di Selezione Equestre dei Carabinieri “Galeone-Gorgofreddo” di Martina Franca, punto di riferimento nazionale per la tutela e...
