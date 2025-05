“Uno Maggio Taranto 2025”, il ringraziamento del Commissario Straordinario

Il Commissario Perrotta ringrazia istituzioni, organizzatori e operatori per il successo e la sicurezza dell’evento Uno Maggio Taranto 2025

In occasione del concerto “Uno Maggio Taranto 2025”, il Commissario Straordinario del Comune di Taranto, Giuliana Perrotta, esprime un sentito ringraziamento a tutti i soggetti istituzionali, organizzativi e operativi che hanno contribuito al regolare e sicuro svolgimento dell’evento.

“In primo luogo, si ringrazia il comitato organizzatore “Cittadini e lavoratori liberi e pensanti”, che anche quest’anno ha saputo attrarre una vasta partecipazione, offrendo un’iniziativa all’insegna della riflessione, della cultura e della musica, nel nome dei diritti e del lavoro. – si legge in una nota – Un particolare apprezzamento è rivolto agli agenti della Polizia Locale, coordinati in maniera eccellente dal Comandante Antonio Orefice, per l’impegno profuso con alto senso del dovere e professionalità, così come a tutti gli uffici comunali che hanno assicurato il necessario supporto tecnico, logistico e amministrativo”.

Infine, il Commissario ringrazia gli operatori delle società partecipate Kyma Ambiente e Kyma Mobilità, “che con spirito di servizio hanno garantito il decoro urbano, la funzionalità della viabilità e la gestione ambientale in una giornata caratterizzata da un’elevata affluenza”.